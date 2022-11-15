Ханна и Пашу едва не расстались из-за пола

Ханна с радостью говорит о том, что очень ожидала окончания строительства и обстановки.

«Мы переехали в наш долгожданный дом! 4 года стройки, работы 24/7 для того, чтобы наш дом был именно таким, каким мы его представляли, таким, как в наших мечтах! Я помню, как 6 лет назад я смотрела дорогие интерьерные журналы, смотрела на похожие дома и думала, какие же счастливые люди там живут, так вообще бывает?! Безусловно, с милым и рай в шалаше, и мы были супер счастливы в нашей съёмной квартире с жёлтыми полами, но как же круто, когда вы ставите общую цель, у вас общая мечта и вы изо дня в день работаете вместе, чтобы ее осуществить! И вот, спустя 4 года, эта картинка реальна. Каждая плитка, камень, дерево, дверная ручка, панель, каждый сантиметр в этом доме «наш» прожитый нами «от» и «до»! Каждое утро и ночью, перед сном, я благодарю вселенную и Бога за ещё одну исполнившуюся мечту!», - говорит Ханна.



Ханна и Пашу в новом доме

Певица рассказал, что они с мужем хотели сделать место, где может находится вся большая семья, чтобы вид был именно такой, о каком они мечтали 10 лет назад, лёжа в маленькой ванной. Из требований к дому у семьи Ханны: чтобы рядом было озеро и деревья. И чтобы ты находился дома, и тебя устраивал каждый сантиметр, чтобы ты не бежал из дома, а не мог заставить себя выйти из него. Сейчас у Ханны и Пашу именно так.

«Так символично, когда мы начали стройку дома, я была беременна Адрианой, а сейчас, переезжая в него, у меня в животе снова малыш! Уверена, мы проведём тут сотни миллионов прекрасных вечеров всей нашей большой семьей».



Ханна

Певица поделилась историей споров и чуть ли не развода из-за препирательств вокруг дизайна дома.

«Пашу, здорово, что мы всё-таки выстояли эту стройку и не развелись, хотя попытки на фоне выбора пола были... Люблю тебя и очень нами горжусь!»