«Золотой Граммофон 2020» взяли Niletto, Гагарина, Zivert и Ханна

На площадке были предприняты беспрецедентные меры безопасности. За неделю до проведения Церемонии «Русское Радио» организовало тест на коронавирус для всех артистов, организаторов, представителей СМИ, которым предстояло работать на площадке. Количество прессы было серьёзно ограниченно. На самой ВТБ Арене строжайше соблюдались правила безопасности: носить маски и перчатки.



Полина Гагарина

В 2020 году лауреатами «Золотого Граммофона», получившими драгоценные статуэтки от «Русского Радио», стали как артисты, которые не в первый раз получают эту высшую музыкальную награду от «Русского Радио», так и восходящие звёзды. Среди лауреатов XXV юбилейной Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон»: Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Артур Пирожков, Ёлка, Artik&Asti, Владимир Пресняков, Валерия и Макс Фадеев, Emin, Ани Лорак, Иракли&Lika Star, Ирина Дубцова, Слава, Filatov&Karas и Burito, Юлианна Караулова, Макс Барских, «Руки Вверх!», Артём Качер.

Дебютанты церемонии 2020: Zivert, Anivar, Ханна, Niletto, Мари Краймбрери, Slider&Magnit.

Гостевые номера исполнили: Григорий Лепс, Елена Север, Vlade Kay, ЮрКисс и Люся Чеботина, а также группа «Земляне».

Ведущие концерта: Иван Ургант и Сергей Светлаков.



Zivert

На сцене ВТБ Арена разместилось самое современное световое оборудование, позволяющее воссоздать на экранах любую реальность, и традиционные декорации: от стеклянной лестницы в небо в номере поддержавшего пытки и избиения мирно протестующих белорусов Николая Баскова до чугунной ванны Мари Краймбрери.

Статуэтки звёздам вручали: Иосиф Пригожин, Марина Федункив, Регина Тодоренко, Арман Давлетьяров, генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, врач ГКБ им. Демихова Сергей Переходов и партнёры «Русского Радио»: креативный продюсер ювелирной компании Sunlight Вера Мочалова и руководство кондитерской фабрики КОНТИ Елена Симаненко и Сергей Пермяков.

Певица Валерия выразила благодарность авторам песни «До предела» Максу Фадееву, который присутствовал на Церемонии виртуально, и представителю МИД РФ Марии Захаровой.

Среди звёздных гостей церемонии: Юлия Савичева, Митя Фомин, Маша Вебер, Алёна Водонаева, Яна Кошкина, Михаил Еремеев, Елена Борщёва и другие.

Увидеть шоу смогли миллионы зрителей: на сайте rusradio.ru, в социальных сетях радиостанции, а также на страничках интернет-изданий: Cosmo.ru, «7 дней», «Домашний очаг», Woman.ru шла прямая онлайн-трансляция, благодаря которой поклонники отечественной музыки смогли увидеть полную версию церемонии.



Ани Лорак

«Сегодня я получила свой 13-й Золотой Граммофон. Первый был очень волнительный, – делится эмоциями Ани Лорак. – Я только начинала свою карьеру в России, и это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Сегодня не менее счастливый день, но есть ощущение удовлетворенности от пройденного пути и ответственность: что в следующем году я тоже должна удивить зрителей! Это знаковая премия в области музыки. Это та награда, о которой мечтает любой артист. Не верю, если кто-то скажет, что ему неважно. И это не только твоя победа, но и твоей команды».



Niletto

«Это мой первый Золотой Граммофон», и мне очень приятно, – рассказал дебютант церемонии певец Niletto. – Спасибо «Русскому Радио»! Прикольно, когда есть премии, которые ты в детстве видел на экранах, артисты, которых слушали родители, а теперь я стою, как эти артисты здесь с «Золотым Граммофоном».