Ханна спела об изменах и расставании «Не любовь?»

Это уже шестой сингл жены владельца Black Star за 2020 год. Лирическая героиня Ханны в этот раз грустит об изменах и вспоминает лучшие моменты отношений с возлюбленным. «Почему в чужих объятьях тебе так хорошо?», - по-детски задается вопросом Ханна.
«Умоляяяяююю - слушайте, стримьте, кайфуйте, грустите, любите, ну и, пишите комменты, как вам? Самый долгожданный релиз! Эта песня так долго ждала своего выхода!!!», - написала Ханна.
Рваные электронные биты сочетаются в треке с гладкой мелодикой в духе МакSим.
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