Ханна спела об изменах и расставании «Не любовь?»

Трек «Навсегда твоя» вышел две недели назад. В видео «Навсегда твоя» Ханна (Анна Иванова) предстала в спортивных образах и показала, как она занимается на тренажёрах в фитнес-клубах Тимати. Одежда, прически и общий стиль как клипа, так и самой песни отсылают все к тем же 80-м.

