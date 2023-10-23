Клава Кока и Люся Чеботина спели на одном девичнике

В шоу, организованном Like FM, участвовали только девушки. Like Party возвращается в новом формате, заявили организаторы. Теперь фокус сделан не на интерактивности, как раньше, а на контенте самих артистов. «Девичник» собрал весь цвет современной топовой музыки в женском исполнении. Вечеринку с популярными хитами устроили в большом клубе, оформленном в цвета модного барбикора.

Зал был заполнен в основном представительницами прекрасного пола, но многие пришли на девичник с мальчиками, чтобы потанцевать вместе под модную музыку. Топовые «Покинула чат», «Life», «Океан», неожиданные дуэты и премьеры, розыгрыши призов – вечеринка продолжалась несколько часов.



Люся Чеботина в стиле барбикор

«Live-выступления – совершенно другая энергетика и настроение, особенно, когда так жарко встречают. Прекрасная традиция зародилась сегодня, предлагаю проводить «Девичник» каждый год», – заявила Люся Чеботина, спев сразу несколько своих хитов.

По словам Люси, таких крутых девичников в ее жизни еще не было, потому что подружки у нее очень спокойные. Но на собственном предсвадебном девичнике она планирует отрываться не хуже, чем в этот вечер. «Мы будем веселиться всю ночь. До самого утра! Музыка будет кричать просто из всех колонок», – пофантазировала Чеботина.



Клава Кока покинула чат ради Like Party «Девичник»

А вот Клава Кока, которая закрыла вечеринку своими песнями, в том числе и знаменитой «Покинула чат», о предсвадебных девичниках даже не помышляет. Недавно сердце Клавы занял блогер Александр Поверин, но торжественно прощаться со свободной жизнью пока рановато, считает певица.

«Еще не время, – заметила Клава, общаясь с журналистами, – тем более, мне кажется, если у меня будет свадьба, я, наверное, не захочу какой-то шумной истории по типу девичника».



Мари Краймбрери пришла на девичник в образе «плохой девчонки»

Мари Краймбрери, несмотря на барби-стиль вечера, появилась на сцене в образе «плохой девчонки» – в темных очках и спортивном костюме. «Не думаю, что розовый мне идет, хотя отношение к цвету – суперкласс», – призналась Мари Краймбрери и исполнила новинку «Случилась осень». Песня вышла совсем недавно, но весь зал пел ее вместе с Мари. В ближайшие дни, пообещала Краймбрери, выйдет и клип на трек, в котором осуществится мечта певицы – она впервые в клипе станцует.



Ханна блистала на сцене

Выступили на «Девичнике» Like FM также Ханна, Zivert, Daasha. Одним из сюрпризов, не заявленных в афише, стало появление на сцене Ruhsora Emm – певицы, блогера, инфлюенсера из Узбекистана, чьи синглы уже покорили много молодых сердец.