Ханна и Миша Марвин сняли приквел к «Французскому поцелую»

В клипе «Убью тебя» Миша Марвин и Ханна во второй раз сыграли влюблённую пару. Видео выступает сиквелом успешного клипа «Французский поцелуй».
Режиссер Катя Як показала, как герой Миши Марвина выходит из тюрьмы, где его встречает Ханна. После любовных сцен и прогулок Марвину предстоит сразиться на ринге, а к Ханне попадает в руки пистолет...
«Миша, спасибо за эту работу. Мне кажется, мы - отличная команда! Смотрите, кайфуйте и погружайтесь в нашу атмосферу», - говорит Ханна.
«Я прям точно знаю, что вам понравится! Это бомба!», - считает Миша Марвин.
Комменты