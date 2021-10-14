Ханна и Миша Марвин сняли приквел к «Французскому поцелую»

Ханна и Миша Марвин снова спели дуэтом Ханна и Миша Марвин снова спели дуэтом в новой песне «Убью тебя». Это второй их дуэт после хита «Французский поцелуй» (слушать песню). Лирическая баллада «Убью тебя» имеет похожее с «Французским поцелуем» поп-трэповое звучание, и тоже про историю любви. На этот раз на разрыв, чтобы «Но если вдруг разлюбишь, то я убью тебя».







Оба артиста Black Star провели активную рекламную кампанию трека, снимали много тизеров и отчаянно рекомендовали эту «невероятную песню» своим фанатам обязательно послушать.



Ханна и Миша Марвин

Ханна пьет «Весну» бокалами Певица Ханна представила, как можно пить весну бокалами и влюбляться, в новом клипе «Весна» (смотреть клип). Режиссер Катя Як, плодотворно работающая с Ханной, представила кинематографический клип с розовым напитком «Весна», романтическими встречами. Ханна предстает в образе владелицы некого кафе, наблюдающей за свиданиями. Но однажды один красавчик (в исполнении актера Михаила Вихляева) придет и за ней...







Песня с крепко сбитыми битами от Дмитрия Баскакова и Дмитрия Калиша повествует об ожидании весны и уверенности, что влюбиться можно всегда, а не только в весеннюю погоду.



Ханна



Ранее у...

Ханна лирически встречает «Весну» Певица Ханна выпустила новый лиричный сингл «Весна» (слушать песню). Под плотный бит с элементами поп-трэпа с солирующей акустической гитарой Ханна спела об отношениях, когда горячих и страстных, а теперь увядающих. «Жаль, что это не весна, чтобы снова влюбиться», - ностальгически поет Ханна.







«Моя малышка влюбилось в эту песню с первого раза. Надеюсь, вы тоже влюбитесь в нее с первого прослушивания! ... Поверьте, в ней жизнь», - написала Ханна, сопроводив видео с дочерью.



Ханна

Ханна и Зомб спели о расставании Ханна и Зомб выпустили романтический трек «Шанс» (слушать песню). Певица Ханна представила песню о влюблённой паре на пороге расставания, лирическим визави стал рагга-звезда Зомб. Вместе девушка и парень проводят последний час до рассвета, чтобы навсегда попрощаться и остаться друзьями.







Под однотипный непритязательный бит Ханна шепчет о часе до рассвета, а Зомб нарочито грубовато признается ей в разрушенных чувствах.



Ханна