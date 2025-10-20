Лидер Simply Red об изменах с 3 женщинами в день: Я был ребёнком в кондитерской!

На протяжении всей своей жизни музыкант, родившийся в Манчестере, мог похвастаться чередой громких романов, включая отношения с такими людьми, как Кэтрин Зета-Джонс, бывшая звезда сериала «Жители Ист-Энда» Мартин Маккатчен и первая супермодель Хелена Кристенсен. В 2010 году он сказал: «С 1985 по 1987 год я спал примерно с тремя женщинами в день».



Британский певец Мик Хакнелл, солист группы Simply Red, со своей женой Габриэллой Уэсберри

Но теперь Мик откровенно рассказал о своих днях, когда он был гулякой, а также о жизни с Габриэллой Уэсберри, признавшись, что не понимает, как она могла быть с ним рядом. В новом интервью он наконец-то ответил на слухи о своих безбашенных днях, но отказался подтвердить или опровергнуть их достоверность.

«Я был ребёнком в кондитерской и не мог поверить своему счастью, — сказал певец. - Бедная моя жена. Как она вообще со мной держится, не понимаю».

Хакнелл и Уэсберри поженились в 2010 году, познакомившись ещё в 1990-х. Однако, говоря о движении MeToo и о том, беспокоит ли его какая-либо из его бывших пассий, он покачал головой, а затем заявил в интервью журналу The Sunday Times: «Это всегда было взаимно».

«Вы хотите быть привлекательными, и, по моему мнению, навязывание себя кому-то — это полная противоположность тому, чтобы быть желанным. Меня заводит то, что кто-то вас желает. Навязывание себя кому-то меня совершенно не заводит».

Однако Мик не обсуждал со своей дочерью, 18-летней Роми, домыслы о его прежней сексуальной жизни, полностью посвятив себя семье. «Это так далеко в прошлом», — сказал он, добавив, что, хотя он и не религиозен, он крайне серьёзно относится к своим брачным обетам и не собирается спать с кем-то ещё.

Он продолжил, сказав, что его жена знает об этом, как и его дочь. Твёрдые взгляды Хакнелла на семью были привиты ему отцом, Регом, который вырастил его в одиночку после того, как мать Мика, Морин, бросила его, когда ему было всего три года.

Ранее в интервью The Sun в 2023 году Мик сказал:

«Я просто путешествовал по миру , был холостяком, плейбоем, холостяком — я толком не знал, что делаю... Я просто хорошо проводил время. Я думаю, что в жизни полезно иметь размах, заниматься множеством разных дел, получать разный опыт».

Тем временем новый концертный фильм Мика получил предупреждение о «сексуальном» содержании – из-за обсуждений в текстах песен секса и алкоголя. Ранее он открыто говорил о своей любви к алкоголю, а также о том, что пробовал «все виды наркотиков». Говоря о своих сексуальных похождениях в 2006 году, Мик сказал:

«Нет, я виновен. Это жизненный опыт. Думаю, это поиск одобрения. Любите меня, восхищайтесь мной – что-то в этом роде. В большинстве случаев, однако, это обычно было связано с пьянством. Вы выходите в центр любого города в пятницу или субботу вечером и видите, что это происходит по всему миру. В этом нет ничего особенно необычного, но из-за известности об этом сообщают, это раздувают. В конечном счёте, это не делает тебя счастливым».