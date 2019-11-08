Simply Red выпустила жизнерадостный «Blue Eyed Soul»

Это первый за четыре года студийный альбом группы и двенадцатый в дискографии. Альбом был записан вживую, с несколькими наложениями, на студии British Grove в Лондоне. Все десять треков написал Мик Хакнелл, а спродюсировал Энди Райт. Альбом «Blue Eyed Soul» вдохновлен лучшими классиками фанка и соула: Айзеком Хейзом, Кертисом Мейфилдом, Джеймсом Брауном, Бобби “Блю” Блэндом и группой Tower of Power.

«На данном этапе карьеры, оглядываясь на свою жизнь, я мог бы сделать один из мрачных задумчивых альбомов, какие принято делать в определенном возрасте. Но я подумал — к черту это! Я хотел создать что-нибудь энергичное, и заодно хорошо провести время» — признается Мик Хакнелл, вокалист и лидер группы Simply Red.



Simply Red - «Blue Eyed Soul»

За свою карьеру группа Simply Red, основанная в Манчестере в 1985 году, продала в общей сложности 60 миллионов альбомов. Количество просмотров видео группы на YouTube более 1 миллиарда.