Татьяна Буланова задумалась о суррогатном материанстве

На днях артистка заявила, что полностью готова к материнству и решила использовать ранее замороженные яйцеклетки.



Татьяна Буланова

«Я вам могу сказать, что если, дай бог, все получится, то там найдется способ, как это все сделать. Ничего страшного», — отметила она.

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При этом исполнительница подчеркнула, что не планирует рожать самостоятельно.

«Есть на это все-таки суррогатное материнство и так далее. Это абсолютно прерогатива [супруга] Валерия, его решение будет. Как он будет готов, то тогда все, наверное, будет и организовано», — заключила певица.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, почему не живёт вместе со своим молодым мужем. Сейчас артистка большую часть времени проводит в Санкт-Петербурге, супруг живёт в Москве. Валерий не раз предлагал Татьяне съехаться, но она отказывалась из-за своего графика.