Татьяна Буланова сняла клип на песню Гуцериева

- У Михаила Гуцериева очень красивые песни! «В доме, где живёт моя печаль» - вторая композиция, написанная на его стихи. А первая – «Не бойтесь любви», стала настоящим хитом, я даже так альбом свой решила назвать, - вспоминает Татьяна Буланова.

Новая песня «В доме, где живёт моя печаль» по всем признакам должна повторить успех первой совместной работы Булановой и Гуцериева, поэтому на нее тоже решено было снять клип. Его режиссером выступил Рустам Романов.

- Я первый раз работаю с Рустамом Романовым, но пока мне всё нравится, - говорит о нем Татьяна Буланова. - Мы начали очень рано сегодня, и, несмотря на то, что у меня вчера был очень насыщенный день, я совершенно не устала. Как правило, я доверяю режиссёру. Режиссёр видит это, у него есть сценарий, он всё в голове это уже прокрутил, он знает, как это будет на финальном этапе, когда все кусочки соберёт. Единственное, я знаю, какие мои ракурсы более выигрышнее и помогаю в данном случае. Но это не актёрские, а именно женские моменты. А так я отдаюсь в руки режиссёру, мне даже нравится быть ведомой.



Кадр из клипа

Рустаму Романову тоже понравилось работать с певицей. Он признался, что мало кто из артистов способен настолько доверять режиссеру, как Татьяна. - С Татьяной Булановой очень легко работать, - отметил он. - Я впервые вижу такого спокойного человека. Она абсолютно не вмешивается в процесс, следует инструкциям и делает это великолепно.

В сюжете клипа Буланова стала женой преуспевающего архитектора, который настолько увлекся своей работой, что совершенно забыл про свою супругу, сделав ее жизнь рядом с ним невыносимой. Спустя годы после расставания героиня Булановой возвращается в их старый дом, вспоминая как счастливые, так и грустные моменты, сопровождавшие их семейную жизнь.

- Песня – душа клипа, потому что когда ты слушаешь песню, если она нравится, картинка сразу рождается, - говорит режиссер. - Мгновенно придумали сценарий: мужчина – архитектор, профессионал своего дела, гений. Он полностью углубился в работу, совершенно забыв о взаимоотношениях со своей второй половиной. Тем самым разрушил их.

Автор песни «В доме, где живёт моя печаль» Михаил Гуцериев отметил, что Татьяна Буланова прекрасно исполнила эту композицию, выразив в ней все душевные переживания, которые он вложил в свои стихи.

- Я писал эти стихи сердцем, - говорит Михаил Гуцериев. - Стихи – это вообще сердце ума. Татьяна Буланова великолепно их исполнила, и я рад, что она решила воплотить их ещё и в виде клипа.