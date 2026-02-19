Татьяна Буланова призналась в хитрости, если забыла текст песни

Певица рассказала о причинах провалов в памяти и что делает в таком случае. Такая ситуация — не редкость для нее.

«Бывало такое, что поешь и осознаешь, что дальше ты текст забыл и нужно как‑то выкручиваться из ситуации. Приходится направлять микрофон в сторону зрительного зала, чтобы вместо тебя допели. Есть такая хитрость у артистов», - говорит Татьяна Буланова.



Татьяна Буланова

Буланова также поделилась, что однажды постаралась найти причину таких проблем с памятью. Так звезда выяснила, что привести к провалам мог дефицит витамина B12. По словам Татьяны, сейчас эту проблему ей удалось решить.

Не так давно любимица зумеров представила новых танцоров, которые будут с ней работать вместо тех, что ушли из коллектива со скандалом.