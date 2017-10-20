Муж Булановой рассказал свою версию о разводе

В одной из программ певица заявила о расторжении брака, пишет Starhit. Однако через несколько месяцев в Сети начали появляться совместные снимки артистки и ее мужа. Поклонники недоумевали, так как звезда 90-х никак не комментировала подобные фотографии. Радимов решил прояснить всю ситуацию.

Футболист рассказал, что они живут вместе и даже не разъезжались. По словам Владислава, в их паспортах нет никакого штампа о расторжении брака.

«Задолбали все расспросами! Вот и отмахнулась: «Считайте, что мы развелись». На самом деле – ничего у нас не происходит», - так объяснил участие Татьяны в передачах Радимов.



Татьяна Буланова

Супруг Булановой утверждает, что ему часто звонят с телевидения и предлагают принять участие в ток-шоу, где ему будут задавать вопросы об отношениях с певицей.

«Буду ходить и рассказывать о вещах, которые не совершал? Мне это надо? Я взрослый человек! Пусть пишут и говорят, что хотят. Наплевать», - отметил Владислав.

Однако, как признался спортсмен, он не запрещал жене сниматься в телепрограммах, так как за это обещали крупные суммы денег. Сам он пошутил в одном из разговоров с редактором передачи, что готов говорить о жизни с Татьяной лишь за миллион евро.