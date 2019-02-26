Таня Буланова хочет денег от отца своего сына

Наверное, только сами супруги понимают, в каких отношениях они сейчас находятся. Сама Буланова заявляла о разводе с непутевым мужем в 2016 году, а известный футболист показывала штамп в паспорте о браке. Тем не менее, оба они появлялись довольно часто вместе - на праздниках, концертах и шоу. Но даже знакомые не могли понять статуса их отношений.



Они вместе

Теперь же Буланова подала на алименты, очевидно, отчаявшись получить от Радимова хоть какие-то деньги. Буланова обратилась в судебный участок №11 Василеостровского района 21 февраля, после чего было возбуждено исполнительное производство.