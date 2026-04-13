Экс-гитарист Fleetwood Mac подвергается преследованиям женщины, называющей его отцом

Женщина, обвиняемая в преследовании звезды Fleetwood Mac Линдси Бакингема, была арестована спустя несколько недель после того, как, предположительно, бросила в легендарного гитариста неустановленное вещество.



Мишель Дик была задержана офисом шерифа округа Аллен в Форт-Уэйне, штат Индиана, в субботу вечером на основании ордера, выданного в Лос-Анджелесе в связи с серией инцидентов, направленных против звезды. 55-летней женщине, которая ранее заявляла, что Бакингем является ее «биологическим отцом», предъявлено семь уголовных обвинений в округе Лос-Анджелес после того, как, по утверждению следствия, она облила звезду водой, когда он входил на встречу в Санта-Монике 25 марта.

В результате нападения Бакингем не пострадал. Дик предъявлены обвинения в угрозах в адрес гитариста, нанесении побоев (мелкое правонарушение), нападении с применением смертельного оружия с использованием транспортного средства, а также в порче автомобиля Бакингема в отдельном инциденте, произошедшем шестью днями ранее, 19 марта.

Ранее 76-летний Бакингем добился выдачи охранного ордера против Дик после многолетних непрекращающихся обвинений в преследовании.

В своем обращении рокер описал череду страданий, в том числе то, что Дик слонялась возле его дома, засыпала его звонками, оставляла угрожающие голосовые сообщения и инсценировала ложный звонок в службу 999, утверждая, что слышала выстрелы в его доме.

Полиция совершила обыск в доме и надела на самого Бакингема наручники. В своем заявлении он написал:

«Она также обвинила меня в деформациях лица, которые, по-видимому, ей были нанесены в детстве, и потребовала денег. Я не знаю мисс Дик и не являюсь ее отцом».

Судья в Лос-Анджелесе твердо встал на сторону гитариста, обязав Дик держаться на расстоянии не менее 100 ярдов (90 метров) от Бакингема, его семьи, его домов и автомобилей в течение пяти лет.

Однако утверждается, что она продолжала действовать, якобы полностью игнорируя приказ.

В начале этого месяца в интервью американскому телеканалу KTLA она признала, что появлялась на его территории, хотя и утверждала, что не знала о юридических ограничениях. «Один раз это было в прошлом году, — сказала она. — Но я не знала, что на меня наложен запретительный ордер. Он не мой отец, но он мой биологический отец».

Дик сейчас ожидает экстрадиции обратно в Калифорнию, чтобы предстать перед судом.

Бакингем, родившийся в Пало-Альто, Калифорния, в 1949 году, является одним из самых известных гитаристов, авторов песен и продюсеров рок-музыки. Он присоединился к Fleetwood Mac в 1975 году вместе со своей тогдашней партнершей Стиви Никс, превратив группу из британского блюзового коллектива в мировой феномен. Его работа привела к созданию культового альбома группы 1977 года Rumours — одного из самых продаваемых альбомов в истории, для которого он написал, спродюсировал и исполнил песни. Он был автором таких треков, как Go Your Own Way и The Chain.

В 2018 году Бакингем был скандально исключен из Fleetwood Mac после сообщений о ссоре с Никс, хотя с тех пор он успешно продолжил сольную карьеру, которая длится уже несколько десятилетий.