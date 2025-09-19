Майли Сайрус показала песни с Fleetwood Mac и Talking Heads

Майли Сайрус одновременно показала клип «Secrets» с экстравагантными нарядами и одинокими прогулками.

«Эта песня была написана как примирение с тем, кого я на время потеряла, но любила. По моему опыту, прощение и свобода – это одно и то же. Спасибо Линдси Бакингему и Мику Флитвуду за то, что они привнесли волшебство в музыку. Песня посвящается моему отцу, кантри-звезде Билли Рэю Сайрусу. Спасибо Линдси Бакингему и Мику Флитвуду за то, что они привнесли в музыку магию», - говорит Сайрус о «Secrets».

«Лучший подарок на день рождения, о котором только может мечтать отец, - ответил ей в соцсетях отец. - Спасибо за «Secrets»… песня, которая идет прямо из твоего сердца к моему. Воспоминания, которые мы создали вместе, значат для меня очень много, и видеть, как ты паришь со своей музыкой, заставляет меня гордиться все больше и больше с каждым днем. Присутствие Линдси Бакингема и Мика Флитвуда в этом треке — чистое волшебство. Вот несколько воспоминаний за годы с Майли… надеюсь, вам это понравится так же, как и мне».

Майли Сайрус не впервые сотрудничает с музыкантами Fleetwood Mac. В 2020 году Стиви Никс приняла участие в создании ремикса «Midnight Sky». Он получил название «Edge of Midnight» – из-за сходства «Midnight Sky» с хитом Никс «Edge of Seventeen».



Miley Cyrus

«Secrets» вошла в расширенное издание девятого альбома Майли Сайрус «Something Beautiful». Также в него попала еще одна новая песня - величественное, джазовое 13-минутное ментальное путешествие - «Lockdown», записанная с Дэвидом Бирном из Talking Heads.

Интерес к Talking Heads Сайрус тоже уже демонстрировала: в 2024-м она записала кавер «Psycho Killer» для трибьют-альбома «Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads' Stop Making Sense».