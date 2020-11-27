Miley Cyrus выпустила «Plastic Hearts» с Дуа Липой и Билли Айдолом

Изначально планировалось выпустить альбом как трилогию макси-синглов, один из которых She Is Coming был выпущен в 2019 году. Однако развод Сайрус с Лиамом Хемсвортом, операция на голосовых связках и пандемия COVID-19 задержали выпуск. В альбом вошло 15 треков, включая дуэты с Дуа Липой, Билли Айдолом, Джоан Джетт и Стиви Никс.

Обложку альбома для Plastic Hearts сфотографировал Мик Рок , широко известный своей работой с такими артистами, как Джоан Джетт и Дебби Гарри. В цветной обложке лимитированной серии Сайрус изображена одетой в черно-белую рубашку Жан-Поля Готье без рукавов с напечатанным на ней словом «цензура» и в золотых украшениях. Стандартные и цифровые обложки альбомов применяют розовый фильтр к изображению Сайруса, в то время как копии лимитированного выпуска с веб-сайта Сайрус имеют черно-белые, а также полноцветные варианты.



Miley Cyrus

«Мое пластиковое сердце переполнено чувствами от поддержки, которую я сегодня получаю! Я была рождена, чтобы сделать запись, которую я только что выпустила! Мои фанаты, которые были со мной с самого начала, я ценю вас больше, чем могу нормально выразить. Всем, кого я когда-либо любила либо потеряла, - спасибо!», - написала Майли Сайрус в соцсетях.