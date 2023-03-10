Майли Сайрус выпустила альбом, клип и концерт

В восьмой студийный альбом Майли Сайрус вошли 13 треков, включая уже ставший хитом сингл «Flowers». Помимо сольных вещей Майли, на альбоме представлены ее дуэты с Брэнди Карлайл «Thousand Miles» и Сией «Muddy Feet».

Альбом «Endless Summer Vacation» на данный момент возглавляет iTunes 54 стран. Для покорения вершины США ему понадобилось всего 14 минут.

Песня «Wonder Woman», закрывающая альбом Endless Summer Vacation, посвящена скончавшейся в 2020 году бабушке Майли, портрет которой вытатуирован у неё на руке. После премьеры «Midnight Sky» Майли поделилась новостью о её смерти:

«Она была председателем моего фан-клуба. Если вы получали автограф от меня в 2008-2018 годах, скорее всего, это была моя бабушка. Это песня о силе и мудрости поколений, которую моя бабушка передала моей маме. Это стало частью моего ДНК, поэтому в каком-то плане мы все – одна женщина. Одна чудо-женщина».



Miley Cyrus

В день релиза Сайрус выпустила клип на песню «River». В черно-белом видео певица танцует в маленьком черном платье на подиуме в студии. В ролике также снялись темнокожие танцоры с обнаженными торсами.

Выход альбома сопровождается и специальным живым концертом под названием «Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)», премьера которого состоялась в тот же день на видеосервисе Disney+.