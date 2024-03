Майли Сайрус и Фаррелл Уильямс выпустили «Doctor (Work It Out)»

Клип появился только с одной Сайрус: певица радостно танцует в блестящем винтажном платье Roberto Cavalli S/S 2004 и в светлой шубе.

До «Doctor (Work It Out)» Фаррелл Уильямс и Майли Сайрус работали вместе над треком «Come Get It Bae» – он вышел в 2014 году на втором сольном альбоме Уильямса «Girl».

«Doctor (Work It Out)» музыканты записали еще раньше, в 2012-м, то есть 12 лет назад. Как рассказал Фаррелл Уильямс в интервью Зейну Лоу, они тогда не стали выпускать песню, подумав, что ее время придет позже. Сайрус добавила, что они оба «очень верят в выбор подходящего момента». Он настал 4 февраля на «Грэмми»-2024, где артисты встретились и затронули эту тему в разговоре – тем более, что Фаррелл Уильямс включал эту песню на парижской Неделе моды 16 января. Также, по мнению Сайрус, «иногда вещи из прошлого приобретают больше смысла в настоящем».



Miley Cyrus

Фанковый поп-рок-джойнт продолжительностью в три минуты представляет собой идеальное сочетание вокального мастерства Сайрус и изящной, но увлекательной продюсерской работы Фаррелла.

Режиссером видео «Doctor (Work It Out)» выступил Джейкоб Биксенман, уже работавший с Майли Сайрус над клипами «Flowers», «River», «Jaded» и «Used to Be Young».