Стинг и Энди Саммерс воссоединились, чтобы спеть «Murder by Numbers»

Это главный сингл с предстоящего альбома биг-бэнда Макбрайда «Without Further Ado, Vol. 1», который выйдет 29 августа на лейбле Mack Avenue Records.

Переработка трека Synchronicity знаменует собой первое сотрудничество Стинга и Саммерса после реюнион-тура The Police 2007-2008 годов. В этой новой интерпретации Стинг придает больше джазовых интонаций своему вокалу и здесь звучит длинное гитарное соло Саммерса, а также им аккомпанирует Christian McBride Big Band.



«Without Further Ado, Vol. 1»

«Я в полном восторге от того, что Стинг и Энди Саммерс — две трети одной из самых влиятельных групп в истории, The Police — присоединятся ко мне для одной из своих песен, — сказал Макбрайд в пресс-релизе. - Стинг продолжает изящно развиваться как артист, а Энди по-прежнему играет с утонченным огнем и упорством, которыми он всегда обладал. Огромное спасибо им обоим, а также замечательному Педрито Мартинесу за то, что они привнесли этот особый «факт», который может дать только он».

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Другие приглашенные артисты на «Without Further Ado, Vol. 1» включают Самару Джой, Джеффри Осборна, Хосе Джеймса, Сесиль Маклорин Сальван, Дайанн Ривз и Антуанетту Генри.

Группа Christian McBride Big Band представит новый материал с альбома во время выступления 3 августа на джазовом фестивале в Ньюпорте .

Тем временем Стинг в настоящее время находится на европейской части своего тура «Sting 3.0» и вернется в США в ноябре для серии выступлений в качестве хедлайнера.