Стинг и Энди Саммерс воссоединились, чтобы спеть «Murder by Numbers»

Это главный сингл с предстоящего альбома биг-бэнда Макбрайда «Without Further Ado, Vol. 1», который выйдет 29 августа на лейбле Mack Avenue Records.
Переработка трека Synchronicity знаменует собой первое сотрудничество Стинга и Саммерса после реюнион-тура The Police 2007-2008 годов. В этой новой интерпретации Стинг придает больше джазовых интонаций своему вокалу и здесь звучит длинное гитарное соло Саммерса, а также им аккомпанирует Christian McBride Big Band.
«Я в полном восторге от того, что Стинг и Энди Саммерс — две трети одной из самых влиятельных групп в истории, The Police — присоединятся ко мне для одной из своих песен, — сказал Макбрайд в пресс-релизе. - Стинг продолжает изящно развиваться как артист, а Энди по-прежнему играет с утонченным огнем и упорством, которыми он всегда обладал. Огромное спасибо им обоим, а также замечательному Педрито Мартинесу за то, что они привнесли этот особый «факт», который может дать только он».
Другие приглашенные артисты на «Without Further Ado, Vol. 1» включают Самару Джой, Джеффри Осборна, Хосе Джеймса, Сесиль Маклорин Сальван, Дайанн Ривз и Антуанетту Генри.
Группа Christian McBride Big Band представит новый материал с альбома во время выступления 3 августа на джазовом фестивале в Ньюпорте .
Тем временем Стинг в настоящее время находится на европейской части своего тура «Sting 3.0» и вернется в США в ноябре для серии выступлений в качестве хедлайнера.
Комменты