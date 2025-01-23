Стинга «отменяют» в Англии из-за текста песни и Пи Дидди

Крупнейший хор Великобритании объявил, что больше не будет исполнять песню «Every Breath You Take» группы The Police из-за «воздействия» ее текстового содержания. Хор Rock Choir, в состав которого входят более 31 000 участников по всей Великобритании, долгое время исполнял классическую композицию 1983 года, но теперь подтвердил, что уберет ее из репертуара.

Это происходит из-за текста песни, в котором, кажется, описываются насильственные отношения, в которых главный герой преследует объект своего романтического интереса.

В письме ко всем участникам хора основательница Rock Choir Кэролайн Редман Люшер объяснила решение отменить все будущие исполнения песни и напомнила, что это решение было принято из-за негативного влияния, которое она оказывала на некоторых участников.

«Дорогие Rockies, после долгих раздумий и обсуждений с некоторыми членами команды я приняла трудное решение убрать «Every Breath You Take» из репертуара. Я никогда раньше не убирала песни, но из-за того, какое влияние оказывает эта история на некоторых наших участников, и из-за того, что она может вызвать более негативные и сложные чувства у более широкого круга участников, я считаю, что было бы разумно заменить песню».

Хор имеет группы в более чем 400 общинах Великобритании, а Редман Люшер была награждена орденом Британской империи королем Карлом III в недавнем списке почетных гостей Нового года. Награда вручена за ее заслуги в музыке и благотворительной деятельности.

Стинг, написавший эту песню и выступавший в качестве басиста и фронтмена группы The Police, давно опровергает утверждения о том, что «Every Breath You Take» имеет зловещий подтекст.

Например, еще в 1993 году он, комментируя споры вокруг песни, сказал, что видит в ней скорее высказывание о Большом Брате, чем песню о преследователе.

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«Я проснулся среди ночи с этой строкой в ​​голове, сел за пианино и написал ее за полчаса, — рассказал он. - Сама мелодия — общая, совокупность сотен других, но слова интересные. Звучит как утешительная песня о любви. В то время я не осознавал, насколько она зловещая. Думаю, я думал о Большом Брате, слежке и контроле».



Sting

Певец и автор песен также защищал наследие хита, который возглавил чарты в США и Великобритании в ноябре прошлого года после многочисленных обвинений в адрес Шона «Дидди» Комбса. Это произошло после того, как в 1997 году рэпер использовал сэмпл песни 1983 года для своего собственного релиза «I'll Be Missing You».

Говоря о том, считает ли он, что наследие песни было испорчено из-за того, что Дидди теперь сталкивается с обвинениями в секс-торговле, рэкете и перевозке для проституции, Стинг поделился своим мнением.

«Нет. Я имею в виду, я не знаю, что произошло [с Дидди]. Но для меня это совсем не портит песню. Это все еще моя песня», — сказал он.

Еще в 2023 году Пи Дидди утверждал, что был вынужден платить Стингу $5000 каждый день до конца жизни за семпл. Однако он быстро отказался от комментария, заявив, что «шутил».

Diddy впервые арестовали в сентябре 2024 года и обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, перевозке людей для проституции и многом другом. Ему отказали в освобождении под залог после предложения залога в размере 50 миллионов долларов, и, как сообщается, его поместили под наблюдение с целью предотвращения самоубийства, пока он ожидает суда.

С тех пор артист подал апелляцию на отказ в освобождении под залог. Судебный процесс назначен на 5 мая 2025 года. По данным Rolling Stone, ему может грозить до 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.