Sting выпустил My Songs «более современными»

"Мы немного другую компоновку делаем. Во-первых, не будет випов. Он (Стинг) сказал, что если будут випы, то работы не будет. Випов не будет ни в одном городе, даже в Москве… Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу — я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого", — сообщил журналистам организатор концертов Стинга в Екатеринбурге и Казани Иван Гомельский.

