Sting выпустил My Songs «более современными»

В их числе «Desert Rose», «Every Breath You Take», «Shape of My Heart», «Message in a Bottle», «Fragile», «Walking on the Moon», «Englishman in New York».

— Я постоянно переделываю что-то, я всегда хочу сделать песни как можно более современными, потому что я действительно считаю их хорошими, - рассказал музыкант. - Иногда песня определяется технологиями, с помощью которых она была записана: звукозаписывающая техника, звук синтезаторов или барабанов. Все они влияют на песню, так что мы просто хотим переработать кое-что.



Sting - My Songs

По словам Стинга, новые аранжировки создавались с учетом эволюции звучания песен за годы концертных исполнений.

— Когда мне было 25, в моём голосе было больше интересных нюансов. Звук был не таким чистым, но куда более насыщенным. Каждый вечер, когда я пою эти песни, они меняются, и я всегда слышу в них что-то, чего не находил ранее. И каждое повторение приносит новые открытия, — заявил музыкант. — Я бы хотел сделать что-то совершенно новое. Пока не знаю, что это будет, как оно будет звучать и выглядеть. Я просто верю в появление музы. Ты всегда думаешь, что последняя написанная тобой песня станет последней песней, которую ты напишешь вообще. И думаю, это неплохая точка зрения.