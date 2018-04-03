Дочь Стинга встречается с австрийской моделью

27-летняя Элиот Самнер подтвердила давно существующие слухи. Сейчас она встречается с с австрийской моделью Люси Вон Алтен. Родители в курсе особых предпочтений дочери.

«Они в курсе. Мне даже не пришлось им ничего говорить. Я вообще никому об этом специально не говорила. Мои друзья всегда знали, что я такая. И я сама всегда это знала», — цитирует Сosmo Элиот.



Элиот Самнер и Люси Вон Алтен

Также девушка отметила, что всю жизнь будет пытаться выяснить, кто она есть на самом деле, но «никто не должен ощущать давление от навешенного на него кем-то ярлыка или бирки».

Элиот Самнер пошла по стопам отца. Она начала заниматься музыкой в раннем возрасте, в 15 лет стала писать музыку, играть на фортепиано, гитаре и барабанах. Сначала Самнер выступала под псевдонимом I Blame Coco, но позже вернулась к своему настоящему имени.