Стинг: Не хочу фильмов о себе, я еще жив!

«Голливудский Репортер» встретился со Стингом в гримерке перед премьерой мюзикла, который играется в Лос-Анджелесе до 16 февраля.



Стинг в мюзикле «Последний корабль»

- Привет, Стинг. Вы проводите больше времени в Великобритании или США сейчас?

- Я провожу больше времени в Нью-Йорке, чем где-либо еще. Но я живу в Лондоне и Нью-Йорке. И я живу в Италии. И теперь я здесь.

- У вас есть положительные ассоциации с Лос-Анджелесом?

- Ну, у меня здесь был дом с 80-х годов. Мне всегда нравилось играть здесь. Я играл везде от ресторана мадам Вонг в центре города до Форума и стадиона Доджер, так что да, у меня есть довольно хорошее представление о Лос-Анджелесе

- Как соотносятся вокальные требования между рок-шоу Стинга и мюзиклом вроде The Last Ship?

- Ну, я написал этот персонаж для баритона. Я не писал это для себя.

- Как же так?

- Я тенор. Поэтому я изучаю нижние регистры моего голоса, которые обычно не используются в моем рок-шоу. Но я нахожу это немного занимательным. Я могу петь больше в этом диапазоне.

- Как вы привыкли к рок-славе?

- Я всегда хотел быть музыкантом. Вот что написано в моем паспорте. Это то, что я есть. Я не говорю "звезда", я не говорю "знаменитость". Я на самом деле музыкант. Я отношусь к своей профессии очень серьезно. Так что слава и отблески славы второстепенны по отношению к моей главной цели. Я не воспринимаю это всерьез. Я наслаждаюсь вниманием публики большую часть времени, но я могу справиться с этим. Я пользуюсь правами обычных граждан. Я хожу везде, где бы я ни был, один. У меня нет окружения. Люди уважают меня. Я не скандалю. Я также могу заботиться о себе.

- Мне интересно, видели ли вы «Богемскую рапсодию» и «Рокетмена», и хотели бы вы когда-нибудь поучаствовать в подобном биографическом фильме?

- Точно нет. Я просто не думаю, что хочу этого. Я рассказываю свою историю художественным способом. «Последний корабль» - это метафора. Это история обо мне. Я есть я в этой пьесе во многих отношениях вероятно, даже больше, чем я хотел. Но персонаж, которого я играю, основан на историях таких людей, как мой отец, дяди, люди, с которыми я воспитывался. Вот так я хочу это делать, а не так, что кто-то говорит: «Что такое линия жизни Стинга?» Я еще не закончил жить.

- Что случилось с The Police? Был ли официальный распад или вы разошлись?

- Все, что мы собирались сделать как группа, мы достигли 100 раз. После того, как вы этого достигнете, вы получите нисходящую линию с точки зрения удовлетворения. Я думаю, что группа похожа на банду. Это как уличная банда, подростковая банда. Вы не можете развиваться как человек в группе. Я думаю, что вы постоянно возвращаетесь в игру. Так что там нет свободы.

- Ребята, вы ладили?

Да, абсолютно. Энди Саммерс и Стюарт Коупленд приезжают на премьеру на следующей неделе. Я имею в виду, что мы сражались раньше, как кошки и собаки, когда были группой, потому что это было как братская вещь. Но я наслаждаюсь свободой, которую я имею сейчас, чтобы делать именно то, что я выбрал. Я следую своему любопытству, я следую своему инстинкту. Мне не нужно следовать духу группы, выглядеть как остальные участники группы, думать так, как они.

- Я люблю всю вашу музыку, но особенно мне нравятся ваши первые несколько сольных альбомов. «The Dream of the Blue Turtles» - одна из моих самых любимых записей.

- Это очень приятно слышать. Я признателен за это.

- Правда ли, что вы написали "If You Love Somebody Set Them Free" («Если вы кого-то любите, освободите их») как своего рода прямое отрицание "Every Breath You Take" («Каждый вздох, который вы делаете?»)?

- Да. «Every Breath You Take» - очень амбивалентная песня. Некоторые люди думают, что это романтично, другие думают, что это зловеще. Я никогда не могу говорить однозначно. Я думаю, что все правы. Я думаю, что в этом ее сила - в этом есть неоднозначное, странное качество. Поэтому мне нужно было написать противоядие, если хотите. «Если ты любишь кого-то, освободи его» - это противоположность этому. Но они обе также в определенной степени биографические.

- А что насчет "Fortress Around Your Heart" ("Крепости вокруг твоего сердца")? О чем это?

- Это личная история. Вы знаете, автор песен всегда будет использовать свой личный опыт, свое горе, свой восторг, свою радость. Вы помещаете это в песни в завуалированном виде. Но мне очень ясно, о чем эти песни.

- Песни приходят к вам сначала как слова или мелодия?

- И то и другое. Нет строгого и точного правила. Иногда вам приходит идея песни, тема - название песни, интригующее название. Вы работаете в обратном направлении от названий, например. Вы говорите: «Хорошо, о чем этот заголовок? Куда это меня ведет?» И ваше бессознательное рассказывает вам историю, или музыка рассказывает вам историю. Если вы создаете музыку последовательным образом, у нее уже есть некое абстрактное повествование. У него есть начало, середина и конец. Итак, хорошо, что музыка говорит вам? Какое настроение? Есть ли сюжет, который приходит к вам? Это очень загадочный процесс. Я не очень понимаю это сам, но я благодарен, когда это происходит. Но успех никогда не гарантирован.