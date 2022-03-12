Стинг отправил крупные пожертвования Украине

Стинг показал первую песню будущего альбома Стинг выпустил премьеру первого сингла «If It’s Love» из будущего нового альбома «The Bridge» (слушать песню). В лирической балладе Стинг поет о том, что все его симптомы влюбленности - это повод позвонить врачу.



«Я, конечно, не первый автор песен, который приравнивает влюбленность или разлуку к неизлечимой болезни, и я не буду последним. Симптомы, диагноз и явная недееспособность - все это достаточно знакомо, чтобы заставить каждого из нас уныло улыбнуться», - говорит Стинг.







Трек войдет в новый альбома исполнителя «The Bridge», релиз которого запланирован на 19 ноября. В него вошли 13 треков...

Стинг и Дзуккеро показали клип «September» Дуэт Стинга и Дзуккеро «September» обзавелся полноценным атмосферным видеоклипом (смотреть ролик). Песня войдет в альбом дуэтов, над которым сейчас работает Стинг. Релиз трека состоялся в конце ноября, а теперь появилось красивое атмосферное видео, на котором Стинг и Дзуккеро Форначари поют вместе на фоне моря и прибрежных видов. Причем Стинг поет на английском, а Дзуккеро - на итальянском.







Изначально предполагалось, что "Duets” выйдет 27 ноября 2020 года, но из-за пандемии релиз перенесли на март 2021 года, а Стинг решил выпустить пока первый сингл с него.



Sting



В соответствии...

Стинг: Не хочу фильмов о себе, я еще жив! «Я рассказываю свою историю художественным способом», - говорит Стинг о своем мюзикле «Последний корабль», который основан на ранних годах артиста, который вырос в мрачном кораблестроительном городке на севере Англии. «Голливудский Репортер» встретился со Стингом в гримерке перед премьерой мюзикла, который играется в Лос-Анджелесе до 16 февраля.



Стинг в мюзикле «Последний корабль»



- Привет, Стинг. Вы проводите больше времени в Великобритании или США сейчас?



- Я провожу больше времени в Нью-Йорке, чем где-либо еще. Но я живу в Лондоне и Нью-Йорке. И я живу в Италии. И теперь я здесь.



- У вас есть положительные ассоциации с Лос-Анджелесом?



- Ну, у меня здесь был дом с 80-х годов. Мне всегда...

Стинг выпустит концертную версию «My Songs» Стинг планирует выпустить новую версию своего последнего альбома «My Songs» 8 ноября 2019 года. Как сообщает Billboard, это будет пластинка концертных версий 11 песен, записанная во время мирового тура в поддержку релиза. В записи «My Songs: Live» приняли участие гитаристы Доминик Миллер и Руфус Миллер, ударник Джош Фриз, клавишник Кевон Вебстер, исполнитель на губной гармошке Шейн Сэйджер и бэк-вокалисты Джин Нобл и Мелисса Мюзик.







Тур Стинга продолжился 4 октября в Сеуле и далее музыкант отправится в другие страны Азии, затем – в Европу, а в 2020 году – в США.



Sting - My Songs...