Стинг отправил крупные пожертвования Украине

Как сообщил фонд, семья Стинга отправила «щедрую финансовую помощь для нашей работы».
Кроме того, Стинг отправил гуманитарную помощь.
«Семья Стинга отправляет на наш склад в Польше большую партию гуманитарной помощи из Великобритании: медикаменты, еду, одежду, теплые одеяла, необходимое для детей и их мам, которые убегают от конфликта, и которые находятся в заложниках у войны. Мы очень благодарны за поддержку, и знаем, что это не конец – семья Стинга будет продолжать помогать нам. Спасибо».
Ранее в Инстаграме Стинг исполнил песню Russian, снабдив такой преамбулой:
«Я редко пел эту песню за много лет с момента ее написания, потому что никогда не думал, что она снова будет актуальна. Но в свете кровавого и ужасно ошибочного решения одного человека вторгнуться в мирного, неугрожающего соседа, песня снова является призывом к нашему общему человечеству. Для храбрых украинцев, борющихся против этой жестокой тирании, а также для многих россиян, которые протестуют против этого безобразия, несмотря на угрозу ареста и заточения - Мы, все мы любим наших детей. Остановите войну».
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