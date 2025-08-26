На Стинга подали в суд участники The Police

Музыканты требуют с бывшего коллеги возмещения «существенного» ущерба – то есть, отчислений по авторским правам.



Об иске Саммерса и Коупленда пишет газета The Sun: их источник сообщает, что этот вопрос «назревал уже давно». По словам инсайдера, адвокаты давно пытались его урегулировать вне зала суда, но не достигли успехов. Тогда экс-участники The Police поняли, что у них «нет другого выхода», кроме похода в суд. Музыканты считают, что им недоплатили миллионы фунтов стерлингов.

Дело Стинга против коллег по The Police будет рассматриваться в Высоком суде Лондона. В качестве ответчика указан не только сам музыкант, но и его компания Magnetic Publishing Limited. Именно в составе The Police Стинг получил известность и до сих пор неплохо зарабатывает на хитах группы. Так, за один только хит «Every Breath You Take» – где он числится единственным автором – музыкант получает 550 тысяч фунтов стерлингов в год, что равняется почти 60 млн рублей. В то же время представитель Стинга утверждает, что иск не связан с песней «Every Breath You Take».

В 1984-м The Police распались, а потом несколько раз воссоединялись, в последний раз – в 2007–2008 годах. В 2021-м Стинг признался, что сожалеет о том реюнионе и назвал его «упражнением в ностальгии». Ему больше нравится выступать сольно, так у музыканта больше творческой свободы. Он подчеркнул: дело не во власти, просто в одиночку артист может записывать именно то, что ему самому интересно. Последний на сегодня альбом Стинга «The Bridge» вышел как раз в 2021-м.