Сэм Смит рассказал, что сделал липосакцию подростком

Во время интервью для подкаста Podcrushed в среду певица Stay with Me рассказала своему соведущему о решении сделать косметическую процедуру по удалению нежелательного жира в возрасте 13 лет.

«Мне сделали операцию на груди в 13 лет, потому что у меня росла грудь, — рассказала она. - Было много причин, но в основном меня просто дразнили, я не могла ходить на плавание в школе, и переодеться в раздевалке было просто адом. Поэтому в 13 лет я сделала липосакцию».



Sam Smith

Расчувствовавшись, Сэм Смит рассказал, как некоторое время ему пришлось бороться с собственным образом жизни и питанием, а его родители «полностью поддержали» решение сделать операцию.

И хотя процедура «сработала», исполнитель хита Too Good at Goodbyes признался, что ему пришлось носить повязку в школе дольше, чем было необходимо.

«(Это) была просто борьба с едой и всем остальным. И липосакция, она помогла, но это был также кошмар, потому что мне наложили повязку... Так что операция так и не помогла, потому что я обожаю поесть».