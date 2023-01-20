Сэм Смит выпустил «странный гимн любви» Gloria

Британский исполнитель написал эту песню во время пандемии, а затем записал ее с помощью фолк- и блюзового музыканта Джимми Нейпса с хором London Voices в средневековой церкви Святой Марии, в Саффрон-Уолден в Эссексе, которую посещал еще ребенком.

В пресс-релизе музыкант описал песню как «мой странный гимн любви, в котором говорится, что жизнь — это песня для Глории, то, чему я не могу подобрать слова». «Я не знаю, что это — природа или женская энергия внутри меня, которую я освобождаю», — добавил он.

«Демоны на моем плече / Монстры в моей голове», — поет Смит в песне продолжительностью 1 минута 50 секунд.

«Gloria» следует за тремя ранее выпущенными треками из альбома — «Love Me More», Koffee и Jessie Reyez с участием «Gimme» и мировым хитом, совместным с Ким Петрас «Unholy».

Последний трек принес Смиту и Петрасу первые места в Billboard Hot 100 Number One и набрал более 1 миллиарда прослушиваний по всему миру. Этот сингл также стал первым номером 1 Billboard Hot 100 для Смита, что сделало звезду одним из четырех артистов, дебютировавших на вершине официального британского чарта синглов в 2022 году.



Sam Smith

В следующем месяце «Unholy» может принести современной британской иконе еще одну премию «Грэмми», а трек будет номинирован на «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой» на церемонии. В 2015 году он выиграл «Запись года» и «Песню года» за «Stay With Me», а также за «Лучший новый исполнитель» и «Лучший вокальный поп-альбом» за «In The Lonely Hour» .

21 января Smith вернется на сцену Saturday Night Live , чтобы сыграть песню Gloria. Это ознаменует его третье появление в качестве музыкального гостя на шоу в США и будет предшествовать выпуску альбома, который выйдет 27 января.