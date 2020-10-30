Сэм Смит выпустил альбом любовных баллад «Love Goes»

В альбом «Love Goes» вошли 17 треков, в том числе коллаборации с Келвин Харрис, Demi Lovato, Burna Boy, Normani, Labrinth и трек Fire On Fire из мини-сериала «Обитатели холмов». Стоит обратить внимание, что на разных стриминговых платформах представлен разный состав треков альбома. На песню «Diamonds» Смит недавно выпустил клип.

«Я бы сказал, что это первый раз, когда мое сердце действительно было разбито. Это чувство, когда любимый человек больше не с тобой и ты не можешь спать — это очень-очень тяжелое чувство», - сказал Сэм.



Sam Smith

Пластинка должна была выйти еще в начале года под названием «To Die For», затем релиз отодвинули на лето, а потом певец отложил премьеру на неизвестный срок, пообещав изменить название альбома.

«Последние два года были временем для экспериментов, я искал себя, очень многое произошло за это время, и это отражено в моей новой музыке», - считает Сэм Смит.