Сэм Смит перепел квир-гимн Донны Саммер

Продюсером записи выступил Гай Лоуренс из дуэта Disclosure.

- Я квир, и песня «I Feel Love» преследовала меня на каждом танцполе в каждом заведении для квиров с той самой минуты, когда я начал ходить по клубам, – написал Смит в своём твиттере. – Для меня эта песня является гимном нашего сообщества, и для меня было честью и большой радостью записать собственную версию.

Музыкант также добавил, что это «самая высокая песня», которую ему когда-либо доводилось петь.



Sam Smith

Предыдущим релизом Сэма стал сингл «How Do You Sleep?», выпущенный в июле этого года вместе с клипом, снятым Грантом Сингером. Как предполагает Rolling Stone, премьеры нового материала могут означать работу над свежим альбомом – последняя пластинка Смита «The Thrill of It All» вышла в 2017 году.