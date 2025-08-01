Оззи похоронен на территории своего особняка

Фронтмен Black Sabbath и пионер хэви-метала скончался 22 июля в возрасте 76 лет, всего через несколько недель после своего последнего концерта в родном городе, за время которого он собрал «кучу» денег на благотворительность .

За прошедшие дни тысячи людей вышли на улицы Бирмингема, чтобы возложить цветы и выразить эмоциональную дань памяти легенде музыки, а вчера (31 июля) еще тысячи выстроились вдоль улиц, чтобы принять участие в траурной процессии.



Катафалк Оззи

После шествия, которое дало поклонникам последний шанс попрощаться с певцом, Осборн, как сообщается, был похоронен на территории своего особняка в Бакингемшире. Как сообщает Daily Mail, церемония прошла на территории поместья площадью 250 акров, и на ней присутствовали около 110 близких родственников и друзей.

К его семье присоединились его товарищи по группе Black Sabbath и другие музыканты, включая Элтона Джона, Мэрилина Мэнсона, участников Metallica, Кори Тейлора из Slipknot, Роба Зомби и Закка Уайлда. И Уайлд, и басист Metallica Роб Трухильо ранее выступали с легендой хэви-метала в рамках его сольной карьеры.

На территории была создана огромная цветочная композиция, расположенная возле озера и складывающаяся в фразу «Оззи чертов Осборн».

По данным The Sun, Юнгблуд читал молитву на похоронах. Они поддерживали дружеские отношения с тех пор, как Оззи и его жена Шэрон снялись в клипе на его песню «The Funeral» 2022 года, и трогательный момент между ними на финальном концерте недавно стал вирусным.

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После похорон Мэрилин Мэнсон написал в Твиттере:

«Сегодня мы похоронили любимого друга. Я бесконечно благодарен тебе за то, что ты впустил меня в свою жизнь, Оззи. Твоё вдохновение и любовь всегда будут со мной. Спасибо, Шэрон и семья, за такую трогательную и красивую церемонию. Ваше наследие живо».

В колонке «Дорогой Оззи» для газеты «Таймс» в 2011 году Князь Тьмы рассказал о том, чего он хотел бы для своих последних проводов.

«Честно говоря, мне всё равно, что они будут играть на моих похоронах; пусть ставят попурри из Джастина Бибера , Сьюзан Бойл и We Are the Diddymen, если им это нравится… Но я хочу, чтобы это было настоящее празднование, а не просто празднество, — поделился он. - Мне бы ещё хотелось каких-нибудь розыгрышей: может быть, стук внутри гроба; или видео, где я спрашиваю у своего врача о втором мнении по поводу его диагноза «смерть». Не будем зацикливаться на плохих временах».

Зак Старки, Адам Сэндлер, Тобиас Фордж из Ghost, Элис Купер, Элтон Джон, Yungblud, Билли Джо Армстронг, Джек Уайт, Coldplay, Gojira и Джейк Ли — вот лишь некоторые из бесчисленных имен, которые отдали дань уважения Оззи, услышав о его кончине.

Поклонники также объединились, чтобы потребовать переименования аэропорта Бирмингема и сцены фестиваля Download в честь покойного певца . Петиция Change.org в поддержку переименования аэропорта собрала более 5000 подписей менее чем за два дня, и на данный момент насчитывает более 57 000 человек.