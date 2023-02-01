Оззи Осборн ушел со сцены

74-летний музыкант обратился к поклонникам в соцсетях.

«Это, наверное, одна из самых сложных вещей, которыми мне когда-либо приходилось делиться с моими преданными фанатами, - написал Оззи. - Как вы все знаете, четыре года назад я получил травму, в которой повредил позвоночник. Моей единственной целью всё это время было вернуться на сцену. Мой певческий голос в порядке. Однако после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и совсем недавно новаторского лечения Cybernics (HAL) мое тело все еще физически слабо».



Ozzy Osbourne

Осборн рассказал также, что отменяет все оставшиеся даты тура, который неоднократно откладывался.

«Я искренне польщен тем, как вы все терпеливо держались за свои билеты все это время, но, по совести говоря, теперь я пришел к выводу, что физически не способен участвовать в предстоящем европейском туре, - признался он. - Поверьте мне, мысль о том, чтобы разочаровать моих поклонников, расстраивает меня больше, чем вы когда-либо могли себе представить. Я никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом».

Он отметил, что деньги за билеты можно вернуть в кассах, где они были приобретены.

При этом полностью отказываться от концертов Осборн пока не хочет.

«В настоящее время моя команда придумывает идеи, где я смогу выступать, не путешествуя из города в город и из страны в страну, - говорит он. - Я хочу поблагодарить свою семью, мою группу, мою команду, моих давних друзей, Бога и, конечно же, моих поклонников за их бесконечную преданность, верность и поддержку, а также за то, что они подарили мне жизнь, о которой я и мечтать не мог. Я люблю вас всех…»

Помимо проблем с позвоночником (последнюю операцию музыканту сделали в июне 2022 года), Оззи страдает болезнью Паркинсона, которую у него диагностировали еще в 2003 году, но публично он сообщил об этом только в 2020-м.