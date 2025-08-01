Найк Борзов спел про «MSK»

Трек звучит как музыкальная мантра, в которой сплелись лето, лёгкость, радость и любовь к столице.

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В итоге получилась очень вайбовая, лёгкая песня, где нет ничего конкретного, кроме Москвы. Я бы даже сказал, что это своеобразная мантра. Как будто ты взял вот это летнее настроение, состояние и сделал его осязаемым. Так что я с радостью дарю это лето и эту песню всем моим слушателям и, конечно, Москве».