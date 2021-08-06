Найк Борзов спел летнее про велосипедисток

«Пионеры уходят в подполье на время летних каникул», - поет Найк Борзов, однако песня совсем не о советском прошлом. Это скорее ироническое высказывание с летним расслабленным звуком в духе нью-вейва.

В клипе режиссера Кирилла Островского снялись Виолетта Большакова, Юлия Аверичева и автор песни из нулевых, лидер культовой группы «Оберманекен» Анжей Захарищев фон Брауш.

«Этот взволнованный высокий голос мог бы быть куда более ироничным, учитывая содержание самой песни про дачных велосипедисток, пионеров, подростков с «Роллс-Ройсами» и деньгами в концертах... Но тут очевидно влияние как новой волны, так и переосмысление саунда группы «Оберманекен», лидер которой снялся даже в клипе. Зарисовки из дачной и городской жизни Борзов вслед за Анжеем характеризует как бациллы, не слишком-то поясняя за базар. Песня хороша именно этим столкновением мизантропии Борзова и летним чиллом с клавишными соло, которым позавидовал бы Олег Нестеров», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.



Найк Борзов