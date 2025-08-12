Найк Борзов показал летний трип по «MSK»

В этой музыкальной мантре сплелись лето, лёгкость, радость и нежная привязанность к столице.
Режиссёром клипа выступил Роман Крутяков, уже не раз работавший с Борзовым над совместными проектами. В съёмках приняли участие актёры Залина Насырова, Сергей Сергеев и Дмитрий Босоногов.
«Я задумал эту песню, когда ехал в такси по Санкт-Петербургу, — рассказывает Борзов. — Решил провести несколько дней в городе после выступления на одном из фестивалей, отдыхал, много гулял и размышлял. А когда приземлился в Москве, у меня уже были готовы слова и аранжировка. Я тут же отправился в студию и буквально за пару дней сделал трек. В итоге получилась очень вайбовая, лёгкая песня, где нет ничего конкретного, кроме Москвы. Я бы даже сказал, что это своеобразная мантра. Как будто ты взял вот это летнее настроение, состояние и сделал его осязаемым. Так что я с радостью дарю это лето и эту песню всем моим слушателям и, конечно, Москве».