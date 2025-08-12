Съемочную группу Кэти Перри оштрафовали Съемочная группа музыкального клипа Кэти Перри Lifetimes была оштрафована за съемку на охраняемой... Власти Испании начали расследование в отношении производства видеоролика в июле 2024 года,...

Тейлор Свифт анонсирует новый альбом The Life of a Showgirl Певица Тейлор Свифт анонсировала свой 12-й альбом в 00:12 12 августа после обратного отсчёта,... Свифт известна тем, что делает намёки и подсказки своим поклонникам перед анонсами, и этот случай...

Найк Борзов показал летний трип по «MSK» Найк Борзов выпустил клип на песню «MSK» (смотреть клип). В этой музыкальной мантре сплелись лето, лёгкость, радость и нежная привязанность к столице...

Dirkschneider спел лучшую вокальную партию в карьере Dirkschneider... Песня была написана вокалисткой Мануэлой Биберт на фортепиано: первый демо-вариант включал только...