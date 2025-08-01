Деми Ловато гуляет по ночному городу в «Fast»

Это первая музыкальная новинка Деми в текущем году. Композицию она написала вместе с Хлоей Анджелидис, Джейком Торри и Чжоном, который является исполнительным продюсером её нового, девятого по счету, студийного альбома. Дата релиза пока не объявлена. По информации из пресс-релиза, это будет танцевальная пластинка с песнями, вдохновленными в том числе ее недавней свадьбой с Джорданом Лютсом.

В ролике Ловато идет по улицам ночного города, где творятся самые разные и странные вещи: от уличных беспорядков и танцев до соревнования бодибилдеров, один из которых в финале видео разбивает камеру головой.



Demi Lovato

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Под клубный бит с оттенком EDM Ловато возвращается к стилистике прошлых хитов Billboard Hot 100, таких как «Cool for the Summer» и «Really Don't Care», в песне «Fast», напевая: «Я хочу ехать быстро/ Я хочу ехать жестко/ Я хочу ехать куда угодно, где бы ты ни был».

Трек появился спустя несколько недель после того, как певица несколько лет намекала на возвращение в поп-музыку после «похорон» своих песен в этом жанре. С 2022 года Ловато выпускает исключительно рок-музыку, начав с альбома Holy Fvck 2022 года , а затем Revamped — сборника прошлых поп-хитов певицы, переосмысленных в рок-гимны.

Согласно недавнему сообщению журнала Rolling Stone , «Fast» — это лишь прекурсор к полноценному альбому новой поп-музыки, который готовит Ловато. В издании говорится, что вокалистка готовит «праздничный танцевально-поповый» альбом, вдохновлённый романом певицы с мужем Джорданом «Джютсом» Льютсом.

Издание также пообщалось с продюсером предстоящего проекта Zhone, который сказал: «Этот альбом о том, как избавиться от запретов, и нам было так весело создавать эту музыку!»