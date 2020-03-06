Деми Ловато показала бои внутри себя с самой собой

«Я черный пояс, когда бьюсь над собой / Но я эксперт в том, чтобы дарить кому-то любовь», - поет Ловато.

И в клипе мы видим, как она буквально борется с собой. Используя свои навыки ММА (и комедийные актерские навыки), две версии Деми сражаются в жаркой битве, пока ее внутреннее я наблюдает дзен. Все это строится на вопросе, лежащем в основе песни: «Интересно, достаточно ли меня, когда я люблю меня?»

Позже Ловато выходит на улицу в красной блестящей куртке, прогуливаясь по улицам, когда вокруг нее появляются сцены и люди из ее жизни. Мама берет свою маленькую дочь на актерское прослушивание, трио братьев в блестящих костюмах (да-да, Jonas Brothers), холодная Камень-Деми, охраняемая грубой охраной, и даже барабанная установка с изображением мини-Деми-двойника. В одной сцене Ловато даже проходит мимо машины скорой помощи и обращается к молодой женщине на носилках - мучительный момент, отсылающий ее передозировке в 2018 году.



Demi Lovato

Смысл песни ясен: Деми готова к новой главе своей жизни, и она узнала, что ей достаточно одного - любви к себе. А ведь всего три года назад Деми Ловато выпустила свой шестой альбом, напевая: «Скажи мне, что любишь меня, мне нужен кто-то ... Ты никто, пока у тебя не будет кого-то». Ох, как все изменилось.

В четверг Ловато сказала Эллен ДеДженерес, что "I Love Me" - последний сингл ее грядущего седьмого студийного альбома, ожидаемого в конце этого года.