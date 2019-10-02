Деми Ловато окрестилась в Иордане

«Спой мне / Я знаю, что ты там / Потому что твой ребенок - мой рассудок», - поет Деми Ловато в стильном черно-белом видео, показывающем путешествия Ловато на гастролях. В кадре много поклонников Ловато, и она демонстрирует свою любовь к ним.





В кадре как бы невзначай появляется и нынешний парень Деми - Wilmer Valderrama. Она посылает ему воздушный поцелуй.

