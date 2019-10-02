Деми Ловато окрестилась в Иордане

Об этом она рассказала в своём инстаграме, поделившись кадрами таинства и посещения Стены плача.
- Я американская певица. Меня растили христианкой, и у меня есть еврейские предки. Когда мне предоставилась невероятная возможность посетить места, о которых я читала в Библии, я сказала «да», – написала артистка. – В Израиле есть что-то волшебное. Я никогда не ощущала так много духовности и связи с Богом... Того, чего мне не хватало последние несколько лет. Духовность так важна для меня... Быть крещенной в реке Иордан - в том же месте, где был крещен Иисус - я никогда не чувствовала себя более обновленной в своей жизни. Эта поездка была важна для моего благополучия, моего сердца и моей души. Я благодарна за воспоминания и возможность заполнить дыру размером с Бога в моем сердце. Спасибо, что принял меня, Израиль!
Во время поездки она также посетила мемориальный музей Яд ва-Шем, посвящённый истории Холокоста.
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