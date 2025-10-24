Деми Ловато вернулась в поп-музыку альбомом «It’s Not That Deep»

Певица возвращается к своим поп-корням. В девятый студийный альбом американской певицы и актрисы вошли 11 песен, в том числе ранее выпущенные синглы «Kiss», «Here All Night» и «Fast». Продюсером музыкального материала стал Zhone, которого Деми порекомендовала ее подруга - певица Кеша.

После, казалось бы, похорон своей поп-эры с рок-оттенком Holy Fvck в 2022 году, Ловато возвращается к своему электро-поп-стилю для It's Not That Deep и хочет, чтобы фанаты отрывались на танцполе.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Эта эра альбомов была таким радостным и весёлым периодом в моей жизни. Я действительно чувствую, что я именно там, где должна быть. Каждый кусочек этого мира был создан с такой любовью. От съёмок до студии я наслаждалась каждым моментом этого процесса и надеюсь, что вы почувствуете это, слушая. Я так рада, что он наконец-то ваш, под него можно смеяться, танцевать и даже плакать. Я счастлива, я влюблена и просто хочу наслаждаться жизнью и веселиться. Я поняла, что это уже не так глубоко, и это стало основой для этого альбома. «It's Not That Deep» создан для ночных посиделок и танцполов, и я с нетерпением жду, когда вы все потанцуете со мной», - говорит Деми Ловато.



Demi Lovato