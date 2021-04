Деми Ловато выпустила альбом о смерти, полный жизни

В расширенную версию альбома вошло 22 трека, включая дуэты с Арианой Гранде,Сэмом Фишером, Ноа Сайрусом, Saweetie, Сэмом Смитом и Marshmello, а также разговорное Intro. Первая работа певицы за 4 года повествует о многолетнем кошмаре Деми и борьбе за жизнь. Передозировка наркотиков, реабилитация, несколько инсультов, прекращение отношений с женихом — все это фрустрирует Ловато в новой откровенной работе.

После выпуска предыдущего студийного альбома Ловато Tell Me You Love Me (2017) она взяла перерыв в своей карьере после госпитализации в 2018 году и последующего лечения от передозировки наркотиков. Деми Ловато впервые после перерыва выступила с синглом «Anyone» на 62-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» в январе 2020 года. В течение 2020 года Ловато выпустила отдельные сольные синглы «I Love Me» и «Still Have Me», а также дуэты «I'm Ready» с Сэмом Смитом и «OK Not to Be OK» с Marshmello. Первым музыкальным релизом Ловато в 2021 году стал сингл «What Other People Say» в сотрудничестве с австралийским певцом Сэмом Фишером.



Demi Lovato

Релиз и название «Танцы с дьяволом ... Искусство начинать заново» были объявлены 16 марта 2021 года. Ловато объяснила, что первоначальное название было просто «Искусство начинать заново» , но затем она решила дать ему двойную роль. название, чтобы отразить важность «более мрачных вступительных песен» в альбоме.

«Если вы слушаете альбом трек за треком, если вы следите за списком треков, это на самом деле похоже на неофициальный саундтрек к документальному фильму. Когда мы просмотрели трек-лист и как бы наметили, как он совпадает с историей моей жизни, имело смысл добавить более эмоциональный материал вначале, а затем перейти к «The Art of Starting Over»».

Одновременно с выходом альбома певица выпустила «реальную историю» в клипе на заглавную песню альбома.

Певица осуществила удивительный трюк: записала альбом о смерти, полный жизни.