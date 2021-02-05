Деми Ловато и Сэм Фишер спели про свою жизнь

Эмоциональная поп-песня в среднетемповой музыке открывается исповедальным стихом Деми Ловато.

«Думала, когда я вырасту, я буду такой же, как те, кто дал мне мою фамилию / Я не уступлю, я не буду принимать / Принимать те же старые наркотики, что и все остальные. Я лучше этого, я лучше этого / Я живу своей жизнью, поэтому я попадаю в рай и никогда не вернусь / Но посмотри, где я, посмотри, где я нахожусь / Я живу жизнь, которую я сказала, что не буду, я хочу вернуться», - поет Деми Ловато.

«То, что говорят другие люди, - это признание, осознание того, как далеко вы можете уйти от того, кем являетесь, чтобы понравиться - сказал Фишер. - Речь идет о давлении общества и о том, как вас понимают. Занятие неправильными вещами может изменить вас».



Sam Fischer и Demi Lovato

Ловато добавила:

«Эта песня - отражение того, каково это - потерять то, кем ты являешься на самом деле, чтобы доставить удовольствие другим людям и обществу. Вот почему я хотела написать эту песню с Сэмом, - в конечном итоге она о двух людях, которые собираются вместе, чтобы соединиться и найти решение своих проблем».

Оба артиста в дуэте объединяются, чтобы пропеть:

«Я лучше этого, я лучше этого. Я должен жить своей жизнью, чтобы попасть на небеса и никогда не вернуться».