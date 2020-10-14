Деми Ловато спела балладу против Трампа

Поп-звезда исполнит политическую балладу вживую во время церемонии Billboard Music Awards, которая пройдет сегодня.

Текст песни, написанный Ловато, Джулией Майклс, Финнеасом, Джастином Трантером и Эреном Каннатой, заставляет нынешнего «главнокомандующего» задаться вопросом, как кто-то может спать или даже дышать после того, как он причинил столько страданий.



Demi Lovato

«Нас учили, когда мы были молоды / Если мы будем бороться за то, что правильно, не будет справедливости только для некоторых / Мы не сдадимся, будем стоять на своем / Мы будем на улицах, пока ты будешь в бункере, - поет Ловато. - Громко и гордо, поверьте, мы все равно не встанем на колени, пока вы главнокомандующий».

В связи с выпуском песни Ловато призывает людей голосовать на выборах в США. «Я призываю всех вас, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в голосовании на выборах в этом году», - написала она в Twitter и Instagram вместе со ссылкой на IWillVote.com, где представлена ​​информация для избирателей (создан Демпартией США).

Парадоксально, но нынешний президент США Дональд Трамп - первый за многие десятилетия, который не начал ни одной войны в мире.