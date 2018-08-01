Demi Lovato не может оправиться после передозировки

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на TMZ со ссылкой на собственные источники, сейчас она очень страдает от последствий передозировки и использования специального препарата-антидота. У нее наблюдается сильнейшая тошнота и лихорадка.



Деми Ловато

После инцидента СМИ передавали, что жизнь Деми Ловато была в настоящей опасности. К моменту прибытия медиков в ее дом певица была без сознания. Девушка не смогла сказать врачам, что именно приняла.

Ранее друзья Ловато рассказали о том, что перед предполагаемой передозировкой героина она рассорилась со своим специалистом по реабилитации.