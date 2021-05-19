Деми Ловато просит называть себя «они»

«Сегодня день, когда я так счастлива поделиться со всеми вами частью своей жизни. Я с гордостью сообщаю вам, что я идентифицирую себя как небинарный человек и официально изменю свои местоимения на „они“ в будущем», — написала Деми в Twitter.

К пониманию своей гендерной идентичности певица пришла, по ее словам, после года «исцеляющей и саморефлексивной» работы. Певица добавила, что они все еще «учатся и приходят в себя», а также не считают себя «экспертом или представителем» по этому вопросу.

«Я делаю это для тех, кто не смог поделиться со своими близкими, кто они на самом деле. Пожалуйста, продолжайте жить своими истинами и знайте, что я посылаю вам столько любви», - написала Деми.



Demi Lovato

Кроме того, эти заявления призваны подогреть интерес к ее подкасту, который начал выходить с сегодняшнего дня. Она планирует обсуждать важные темы с «особыми гостями из четвертого измерения». При этом певица утверждает, что больше не принимает наркотики.

На протяжении всей своей карьеры Деми была откровенным сторонником прав ЛГБТ. Она вместе с Ником Джонасом отменила гастроли в американских городах Роли и Шарлотт в 2016 году после того, как в Северной Каролине был принят законопроект против ЛГБТ.

В феврале этого года певица выпустила документальный фильм о сильной передозировке наркотиками, которую она пережила в 2018 году. В тот день у нее было три инсульта и сердечный приступ.