Деми Ловато танцует дома в «Here All Night»

Песня была спродюсирована Zhone (известным своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Кайли Миноуг, Трой Сиван и Кеша), а смесь мощного вокала Деми и пульсирующих ритмов создает эйфорический гимн для ночей без конца.

С выходом синглов Деми воссоединилась с известным режиссером Ханной Лакс Дэвис (известной по видео для «Cool for the Summer» и «Sorry Not Sorry»), чтобы создать визуально убедительное видео, показывающее Деми, заключенное в ее квартире, поскольку она находит свободу и балуется танцем.

«Here All Night — это песня о распаде, которую я написал, создав нового персонажа — она освобождала, чтобы войти в чужую историю. С того момента, как мы закончили песню, я знал, что должно быть танцевальное видео. Речь идет о танцах через разбитое сердце. Это сыро и вдохновляюще, с игривым, несколько вуайеристским взглядом на историю», — рассказывает Деми Ловато.

Demi Lovato

Here All Night - второй сингл с ожидаемого девятого студийного альбома, и он появился после того, как соблазнительный электро-поп-хит «Fast» дебютировал в Топ-10 чартов Hot Dance/Pop Songs.

Девятый студийный альбом Деми, описанный как «праздничный танцевальный поп-релиз», скоро выйдет. Говоря о сотрудничестве с Деми, ее исполнительный продюсер Жон сказал: «Это было вдохновляющим работать с Деми и следовать ее путешествию постоянного возвышения. Она настоящий мастер в студии. Этот альбом о том, чтобы избавиться от торможений, и мы веселились, когда делали эту музыку! Это действительно то, что вы чувствуете».

С более чем 50 миллиардами стримов по всему миру Деми выпустила восемь оригинальных студийных альбомов, все из которых дебютировали в Топ-10 Billboard 200, и четыре могут похвастаться более чем миллиардом стримов на Spotify. С аудиторией более 290 миллионов подписчиков в социальных сетях Деми зарекомендовала себя как глобальная сенсация.