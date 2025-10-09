Gorillaz выпустили индийский «The Manifesto»

«The Manifesto» — вторая песня с предстоящего девятого студийного альбома анимационной группы «The Mountain», выход которого запланирован на 20 марта 2026 года. Она следует за первым синглом «The Happy Dictator», который вышел одновременно с анонсом полноформатного альбома в начале сентября.



Gorillaz

Новая песня, которая длится семь минут, «несёт в себе темы альбома о круговороте жизни и загробной жизни», как говорится в пресс-релизе. В треке участвует аргентинский рэп-вундеркинд Труэно, который исполняет такие строки, как: «Yo no sé qué va a pasar mañana/Cuando atienda la luz que me llama/Mami mi futuro me reclama/Camino hacia la luz/I have nothing to lose», что переводится как «Я не знаю, что готовит завтрашний день/Когда я внимаю свету, который зовёт меня/Детка, моё будущее зовёт меня/Я иду к свету/Мне нечего терять».

В песне также присутствует посмертное выступление покойного детройтского рэпера и соратника Эминема Proof, в словах которого есть такие слова: «Ты не готов к смерти / Пока я не появлюсь, задержи дыхание / Пока ты не облажаешься на одном сете». Куплет Proof'а был фристайлом, записанным за несколько минут до того, как он зашёл в звукозаписывающую кабину во время ранней сессии звукозаписи.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



В «The Manifesto» приняли участие музыканты на сароде Амаан Али Бангаш и Аян Али Бангаш, братья, представители седьмого поколения гвалиорских музыкантов, а также жизнерадостный духовой оркестр легендарного ансамбля Jea Band Jaipur, который «обслуживает индийские свадьбы с 1936 года». В треке также приняли участие Аджай Прасанна на бансури и хор The Mountain Choir под управлением Виджая Шанкера.

Группа отпразднует выход нового альбома туром по Великобритании и Ирландии, который стартует 21 марта 2026 года в Манчестере (Англия) и будет включать концерты в Бирмингеме, Глазго, Лидсе, Кардиффе, Ноттингеме, Ливерпуле, Белфасте и Дублине. Кроме того, группа выступит в качестве хедлайнера на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в субботу, 20 июня 2026 года, при поддержке Sparks и Trueno.

Gorillaz также попадут в список выступающих на Primavera Sound 2026 вместе с такими артистами, как The Cure, Massive Attack, My Bloody Valentine, Doja Cat, The xx, Father John Misty, Slowdive, Kneecap и другими.