Президент Путин поздравил Раймонда Паулса с юбилеем

Президент отметил, что его произведения исполняются сегодня, как и десятилетия назад, мэтрами эстрады и молодыми артистами, а также заслуженно пользуются широкой популярностью.



Раймонд Паулс

Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Уважаемый Раймонд Волдемарович, сердечно поздравляю Вас с 90-летием. И в России, и во многих других странах Вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, Ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются самой широкой популярностью», - говорится в поздравлении.

Путин пожелал Паулсу доброго здоровья, душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни.