Умерла жена Раймонда Паулса

Об этом сообщает портал Santa.lv со ссылкой на внучку звездной пары Анну-Марию. Отмечается, что она разместила пост на своей закрытой странице в соцсети.

«Сегодня умерла моя бабушка. Она была величайшим и самым милым человеком, которого я когда-либо встречала. Она была самым близким мне человеком. Не могу поверить, что ее больше нет. Покойся с миром», — поделилась Анна-Мария.



Лана и Раймонд Паулс

В прошлом году Лана Паула перенесла операцию на ноге, после чего у нее возникли проблемы с передвижением. Несколько дней назад женщине стало хуже.

«Ее до сих пор мучает нога… Ну не идет у нас что-то так, как надо. Не идет. Но что делать? Я и сам не очень хорошо себя чувствую. Врачи сегодня выписывают килограммы лекарств, и все. Но как-то надо продолжать жить, двигаться вперед», — сетовал 87-летний композитор.

В комментариях пользователи оставили слова соболезнования семье, в том числе певица Динара Рудане, теледива Яна Дулевска и другие известные личности.

Лана Паула и Раймонд Паулс были вместе более 60 лет. Супруга внесла огромный вклад в творческую жизнь композитора. Ей же музыкант посвятил песню "Lana".

31 августа Лана и Раймонд Паулс отметили бы 61-ю годовщину свадьбы.