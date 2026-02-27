«Крематорий» выпустил двойной альбом «Репортажи»

Опубликовано пользователем

Группа «Крематорий» выпустила новый двойной студийный альбом «Репортажи» (слушать альбом).

Цифровой релиз осуществил «ON Лейбл». Концертная презентация «Репортажей» состоится 24 апреля на сцене московского ДК имени Горбунова. Там же альбом будет доступен на LP и CD-носителях.

«Альбом выдержан в эстетике двойного альбома и представляет собой два особых концептуальных проекта, - говорится в соцсетях группы. - В первую часть входит 10 совершенно новых песен, которые до этого никогда не издавались. Вторая часть состоит из 6 синглов, выпускавшихся с 2023 года. Его основа - прошедшие испытание временем новейшие боевики калибра "Любовь и рок-н-ролл", "Панки, хой!", "Злой, плохой и хороший", "Весна", "Дракон" и "Воры", а также в качестве интро или "мостика" между альбомами, специально написанная миниатюра "Швейцар" в исполнении участницы шоу «Голос. Дети», юной звезды Адель Стар. Все песни представлены в новых версиях, пересведены и местами переиграны заново».

Крематорий
Крематорий

В записи также приняли участие приглашённые музыканты: Сергей Летов (духовые), виолончелист Валентин Тихонов, Алёна Шпаковская (вокалистка «Коррозии Металла»), а также Ольга Зубкова из НОМ (саксофон и бэк-вокал в треках «Злой, плохой и хороший» и «Дракон»).

Быстрый поиск: 