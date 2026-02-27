«Крематорий» выпустил двойной альбом «Репортажи»

Цифровой релиз осуществил «ON Лейбл». Концертная презентация «Репортажей» состоится 24 апреля на сцене московского ДК имени Горбунова. Там же альбом будет доступен на LP и CD-носителях.

«Альбом выдержан в эстетике двойного альбома и представляет собой два особых концептуальных проекта, - говорится в соцсетях группы. - В первую часть входит 10 совершенно новых песен, которые до этого никогда не издавались. Вторая часть состоит из 6 синглов, выпускавшихся с 2023 года. Его основа - прошедшие испытание временем новейшие боевики калибра "Любовь и рок-н-ролл", "Панки, хой!", "Злой, плохой и хороший", "Весна", "Дракон" и "Воры", а также в качестве интро или "мостика" между альбомами, специально написанная миниатюра "Швейцар" в исполнении участницы шоу «Голос. Дети», юной звезды Адель Стар. Все песни представлены в новых версиях, пересведены и местами переиграны заново».



Крематорий

В записи также приняли участие приглашённые музыканты: Сергей Летов (духовые), виолончелист Валентин Тихонов, Алёна Шпаковская (вокалистка «Коррозии Металла»), а также Ольга Зубкова из НОМ (саксофон и бэк-вокал в треках «Злой, плохой и хороший» и «Дракон»).