Бывший скрипач и бывший директор «Крематория» скончались

Информацию об этом коллектив опубликовал в своих социальных сетях. Ему было 58 лет.

«30 октября в индийском городе Ришикеш ушёл из жизни музыкант и композитор Макс Гусельщиков – скрипач группы с 2008 по 2011 и с 2012 по 2022 годы. У Макса остановилось сердце…» – сообщается на странице группы «Крематорий» в VK.



Максим Гусельщиков

Гусельщиков запомнился виртуозной и энергичной игрой на скрипке. В «Крематорий» он пришёл в 2008 году во время работы над альбомом «Амстердам». В 2011 году он ушёл из группы, чтобы заняться своим сольным проектом «Ёшкин кот», но через год вернулся в команду Армена Григоряна.

Вплоть до 2022 года он оставался бессменным скрипачом коллектива, играя также на клавишных инструментах. Он принимал участие в записи альбомов «Амстердам», «Чемодан президента», «Люди-невидимки» и «Охотник». Как сообщали ресурсы группы «Крематорий», скрипач не смог вернуться из-за границы после начала СВО.

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«Мы выражаем искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким, — сообщили представители «Крематория». - Как это обычно и случается, нам сейчас трудно говорить что-то от себя, поскольку никакие суетные звуки не способны выразить всю глубину нашей скорби».

Кроме того, одновременно с известием о смерти Гусельщикова группа сообщила о том, что 29 октября в Москве после тяжелой и продолжительной болезни скончалась Дарья Шаталова - директор «Крематория» во второй половине двухтысячных годов и бывшая супруга Армена Григоряна.

Напомним также, что в мае 2024 года в результате онкологического заболевания умер Вячеслав Бухаров, скрипач «Крематория» до 2007 года. У него был рак лимфы.

А в 2018 году звукорежиссер группы «Крематорий» Сергей Овсянников скончался на 60-ом году жизни после борьбы с раком желудка.