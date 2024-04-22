«Крематорий» по «Весне» ждет, пока копытом бьет Пегас

Песню «Весна» уже можно было услышать на концертах коллектива. Теперь она представлена в студийном качестве. Не исключено, что эта композиция войдет в альбом, над которым в настоящее время работает «Крематорий».

«Мы создали ещё один сингл весенний. <…> И мы хотим подарить его тебе, дорогое сообщество, для того, чтобы вы поднимали своё настроение, любили друг друга, так же, как и мы, не откладывали на завтра то, что можно сделать сегодня», — обратился к слушателям вокалист Армен Григорян.



Крематорий

На днях в своих социальных сетях музыканты объявили, что до лета берут паузу в концертной деятельности. Во время паузы коллектив сосредоточится на студийной работе. По всей видимости, в это время группа и планирует записать альбом.