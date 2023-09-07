«Крематорий» представил новый альбом «Сладкий Элвис»

Альбом из 9 песен сегодня будет представлен на концертной презентации в клубе «16 тонн».

В новый альбом «Крематория» вошли композиции Армена Григоряна, посвящённые лирико-романтическим сторонам человеческих взаимоотношений. С некоторыми из них — такими, как титульный трек «Сладкий Элвис» или «Весна», — поклонники уже успели познакомиться на живых выступлениях коллектива.

Впервые за много лет в работе над записью приняли участие не только музыканты «Крематория», но и множество сессионных джазовых и блюзовых музыкантов. Продюсером альбома стала певица и мультиинструменталист Ольга Зубкова. По мнению лидера группы «Крематорий» Армена Григоряна, всё вышесказанное отличает новый песенный цикл от всего, что его коллектив делал раньше, и выводит в ещё одно музыкальное измерение.



Крематорий

«Впрочем, «Сладкий Элвис» категорически зайдёт и всем любителям и ценителям классического «Крематория». Все композиции пластинки отличает яркий мелодизм, вполне традиционный для банды звук с обилием акустических гитар, скрипки и фортепиано, а также саксофона и, конечно, фирменная крематорская пост-ирония в текстах».

Релиз альбома состоялся на лейбле «Первое музыкальное».